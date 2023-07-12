İnegöl'de Kadın Arkadaşını Rahatsız Eden Kişi Satırla Yaraladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kadın arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı İsmet G.'yi (59) satırla yaraladıktan sonra "Yaram kalan işimi tamamlayacağım" diyen Zekeriya T. (49), polis merkezinde pişmanlık duyduğunu belirterek özür diledi. Mahkemeye çıkartılan Zekeriya T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İnegöl'ün, Hamidiye Mahallesi Özkonak Sokak'ta dün akşam meydana gelen olayda, Zekeriya T., iddiaya göre kadın arkadaşı G.A.'yı rahatsız eden İsmet G. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Zekeriya T., yanında getirdiği satırla İsmet G.'yi kovalamaya başladı. Zekeriya T., yakaladığı İsmet G.'ye satırla saldırarak elinden yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çıkan kavgayı sonlandırırken, yaralı İsmet G., sağlık ekibinin yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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