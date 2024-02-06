İnegöl'de kaçan sürücü yakalandı, ceza kesildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Fuat C.(46), TIR'dan inip yaya olarak kaçtı. Yaklaşık 1 saat sonra taksi ile TIR'ı bıraktığı bölgeye gelen taksi ile gelince polis ekiplerince yakalanan Fuat C.'ye azami yük sınırını aşmaktan dolayı 23 bin 632 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye Mahallesi Şipali yolu caddesi üzerinde araç denetimleme noktası oluşturdu. Cadde üzerinde seyir halinde olan TIR sürücüsü Fuat C., polisin denetleme yaptığını fark edince 15 ABS 072 plakalı aracını yol durdurup, yaya olarak kaçtı. Ekipler, yolun ortasında bırakılan TIR'ı çekici yardımıyla kaldırdı.

BİR SAAT SONRA TAKSİ İLE GELİNCE YAKALANDI

Olayın ardından kontrole devam eden ekipler, 1 saat sonra aynı uygulama noktasında bir taksiyi durdurup, yolcuların UYAP sorgulamasını yaptı. O sırada taksideki yolcunun Burdur ili doğumlu olduğu tespit edildi. Sürücüsü kayıp olan TIR'ın da Burdur plakalı olmasından şüphelenen polis, yolcu Fuat C.'yi sorguladı. Sorgulama sırasında Fuat C., TIR'ın sürücüsü olduğunu itiraf etti. Fuat C.'ye azami yük sınırını aşmaktan 23 bin 632 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)