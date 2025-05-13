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İnegöl'de Kaçak Yapılar Yıkıldı, Bir Kişi Çelik Konstrüksiyonu Vinçle Taşıdı

İnegöl'de Kaçak Yapılar Yıkıldı, Bir Kişi Çelik Konstrüksiyonu Vinçle Taşıdı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye ekipleri, tarım arazilerindeki kaçak yapıları tespit edip yıkım işlemleri başlattı. Yıkım kararı alındığını duyan bir kişi, çelik konstrüksiyon yapısını vinçle taşıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde belediye ekipleri tarım arazilerinde kaçak yapıları tespit edip işlem başlatırken, bir kişi çelik konstrüksiyon yapıyı vinçle taşıdı.

Şipali Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde yapılan kaçak yapıları tespit eden belediye ekipleri cezai işlem uyguladı. 4 kaçak yapı yıkılırken, tespit edilen 8 yapının ise mülk sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldığı öğrenildi. 12 kaçak yapının kaldırıldığı mahallede yapılara yıkım kararı alındığı haberini alan bir kişi tarım arazisine yaptığı çelik konstrüksiyon yapıyı vinçle kaldırıp, taşıdı. Vincin taşıdığı çelik konstrüksiyonu havada görenler ise şaşırdıklarını ifade etti.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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