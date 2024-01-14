Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de kaçak göçmen operasyonu: Suriye uyruklu 2'si kadın 9 kişi yakalandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikadan yüklenen suntaları taşıyan TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, kaçak yollarla ülkeye giren 2'si kadın 9 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikadan yüklediği suntaları Arnavutluk'a götürecek olan TIR'ın dorsesinde, polis ekiplerince yapılan aramada ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 2'si kadın 9 kişi yakalandı.

İnegöl'deki bir fabrikadan öğle saatlerinde yüklediği suntaları Arnavutluk'a götürmek için yola çıkmak üzere olan sürücü Arnavut uyruklu Rama X. (40) yönetimindeki AF R 355 plakalı TIR'ın dorsesinden seslerin geldiği fark edildi. Aracın dorsesine bakan sürücü, şüphelileri görünce hırsızlık yapıldığını düşünerek polise haber verdi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, TIR'ın dorsesinde yüklü suntalar arasında saklanan 2'si kadın 9 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenlerin habersiz bindikleri TIR'la nereye gitmek istediklerini bilmedikleri öğrenildi.

TIR sürücüsü göçmenlerden şikayetçi oldu. Şüpheliler gözaltına alınırken, İl göç idaresine teslim edilecekleri öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Suriye Suriye Göçmen Kaçakçılığı Hırsızlık Polis Göçmenler 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

15 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Real Madrid - Barcelona maç özeti! (VİDEO) Real Madrid - Barcelona maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United - Tottenham maç özeti! (VİDEO) Manchester United - Tottenham maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 14-15 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Real Madrid - Barcelona maçı CANLI izle! Real Madrid - Barcelona maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor'da Sagiv Jehezkel kadro dışı mı kaldı, ne yaptı? Sagiv Jehezkel neden kadro dışı bırakıldı? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United - Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester United - Tottenham maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title