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İnegöl'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 17 Kişi Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan baskında Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin kaçak göçmenlerin yerleştirildiği apartman dairesine yaptığı baskında Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında; ilçedeki bazı kaçak göçmenlerin Cuma Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Fiziki takip başlatan polis ekipleri, kaçak göçmenlerin Şerif Ağa Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı baskında Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalanıp gözaltına alındı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülen 17 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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