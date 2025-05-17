İnegöl'de İtfaiye Kedileri Havalandırma Boşluğundan Kurtardı

İnegöl'de İtfaiye Kedileri Havalandırma Boşluğundan Kurtardı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 4 kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kediler, sağlık kontrolleri için hayvan barınağına götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 4 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kemalpaşa Mahallesi Dörtyol Sokak'ta bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiye bildirdi.

Apartmana gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunda kedi yavrularının olduğunu belirledi.

İp sarkıtarak boşluğa inen itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kediler, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kediler, sağlık kontrolleri yapılmak üzere İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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