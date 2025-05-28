İnegöl'de İtfaiye Ekipleri Kuzu Kurtardı

İnegöl'de İtfaiye Ekipleri Kuzu Kurtardı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir çukura düşen kuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çukuru genişleterek kuzuyu mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çukura düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniceköy Mahallesi 452. Sokak'ta, mahalle sakinleri bir çukurdan gelen kuzu sesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kürek ve kazma yardımıyla çukuru genişleterek içeride mahsur kalan kuzuyu bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan kuzu, mahalle sakinlerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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