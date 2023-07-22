İnegöl'de işçinin eli makineye kaptı, 4 parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini yatar makinesine kaptıran işçinin 4 parmağı koptu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kahraman Sokak'ta faaliyet gösteren ahşap atölyesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Mohammad Wallid Jaha (25) yatar makinesiyle kesim yaptığı sırada bir anda sağ elini makineye kaptırdı. 4 parmağı kopan genç kanlar içinde kaldı. İş arkadaşlarının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, parmakları da alınarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. İlk tedavinin ardından genç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA