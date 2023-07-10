İnegöl'de işçi servisi otomobile çarptı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçi servisinin otomobile arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzeri Mobilya İhtisas OSB Kavşağı'nda meydana geldi. Mobilya İhtisas OSB'deki bir fabrikaya işçi taşıyan Muhammed Altun (30) idaresindeki 16 S 6097 plakalı servis minibüsü, Şerife Nur Bodur (19) yönetimindeki 16 BBH 002 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü Şerife Nur Bodur otomobilde sıkıştı. Servis sürücüsü Muhammed Altun ile minibüste bulunan fabrika işçileri Muhammed Ali Aktürk (19) ve Halil Şahin (39) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)