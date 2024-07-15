Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de İşçi Paletle Taşıdığı Gıda Ürünlerinin Altında Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde paletle taşıdığı gıda ürünleri üzerine düşen işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde paletle taşıdığı gıda ürünleri üzerine düşen işçi Sercan A. (34) yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kuruyemiş dükkanının önünde meydana geldi. İşçi Sercan A., kamyonetteki ürünleri paletle indirmeye başladı. O sırada palet üzerindeki gıda ürünleri, işçinin üzerine devrildi. Ürünlerin altında kalan işçi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sercan A. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sercan A.'nın durumunun iyi olduğunu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

 Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi

Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi

 Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title