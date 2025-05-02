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İnegöl'de İşçi Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 13 Yaralı

İnegöl'de İşçi Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 13 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu toplamda 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Gündüzlü Mahallesi'nden İnegöl istikametine seyreden A.C. (48) yönetimindeki 16 BOY 458 plakalı işçi minibüsü ile karşı yönden gelen A.Ş. (26) idaresindeki 16 AGA 250 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki 11 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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