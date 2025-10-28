İnegöl'de İş Yerine Kurşunlama Olayı: Şüpheli Kaçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yeri pompalı tüfekle kurşunlandı. Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir iş yerini kurşunlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, pompalı tüfekle iş yerine ateş edip olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel