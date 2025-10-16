Haberler

İnegöl'de İş Yerinde Küçük Çaplı Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metal boyama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki metal boyama işi yapılan atölyede boyama kazanlarının alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
