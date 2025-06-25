İnegöl'de İş Kazası: Pres Makinesine Kolunu Kaptıran İşçi Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir su fabrikasında, kolunu pres makinesine kaptıran işçi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında kırsal Süle Mahallesi'nde bulunan doğal kaynak suyu fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Osman S. (24), üretim sırasında pres makinesine sol kolunu kaptırdı. Kolunda kırıklar oluşan işçi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Osman S., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.