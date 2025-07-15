İnegöl'de İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir katı atık tesisinde meydana gelen iş kazasında, çöp kamyonunun kapağının aniden açılması sonucu bir işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde bulunan katı atık tesisinde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, çöp kamyonundan çöp boşaltıldığı sırada kamyon kapağının aniden açılması sonucu işçi Dinçer Ü. (42)'nün eli kapağa sıkıştı. Yaralanan işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dinçer Ü., İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel