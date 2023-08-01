Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de İplik Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iplik ürettiği belirtilen fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaparken ilçenin de bir çok yerinden görüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iplik ürettiği belirtilen fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaparken ilçenin de bir çok yerinden görüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesinde iplik ürettiği öğrenilen bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle fabrika boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD ekibi sevkedildi. Yangını söndürme çalışmaları dört bir koldan devam ederden yoğun duman ilçenin bir çok yerinden de görülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title