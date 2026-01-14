Haberler

İnegöl'de 250 Metrelik İnternet Kablosu Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 250 metrelik internet kablosunu çalan M.K. ve M.A. isimli iki 19 yaşındaki genç, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kırsal Sulhiye Mahallesi'nde 12 Ocak'ta abonelerin internet bağlantılarının kesilmesi üzerine, mahalleye internet akışı sağlayan 250 metre uzunluğundaki kablonun kesilerek çalındığı tespit edildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma komutanlığı Eskikaracakaya Karakolu ekipleri, kimliğini tespit ettiği M.K. ve M.A. isimli şüphelileri, adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

