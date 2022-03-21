İnegöl'de inşaattan düşen işçi yaralandı - Haberler

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İnegöl'de inşaattan düşen işçi yaralandı

AA - Kadir İnci - Güncel
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İnegöl'de inşaattan düşen işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat işçisi, yüksekten düşerek yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat işçisi, yüksekten düşerek yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta devam eden inşaatta çalışan 43 yaşındaki Sıddık Kutluay, 9 metre yükseklikten dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Kadir İnci - Güncel

İnegöl, İnşaat, Bursa, işçi, Güncel, Haberler

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