İnegöl'de inşaattan düşen işçi yaralandı
AA - Kadir İnci - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat işçisi, yüksekten düşerek yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat işçisi, yüksekten düşerek yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta devam eden inşaatta çalışan 43 yaşındaki Sıddık Kutluay, 9 metre yükseklikten dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AA / Kadir İnci - Güncel