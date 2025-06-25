İnegöl'de İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı

İnegöl'de İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 56 yaşındaki A.K., bir binanın 2. katında çalışırken dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düştü. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçiye müdahalede bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.

A.K. (56), Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'nda yapımı devam eden bir binanın 2'nci katında çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.K, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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