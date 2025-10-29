İnegöl'de İnşaatta İskelenin Devrilmesi Sonucu Bir İşçi Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaatta devrilen iskelenin altında kalan işçi Serdar İ. (27), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. İskele, işçi Serdar İ.'nin üzerine devrildi. Serdar İ. ağır yaralanırken, diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar İ., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.