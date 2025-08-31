İnegöl'de İnşaatta Havalandırma Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşaatta havalandırma boşluğuna düşen Orhan Ç. ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Orhan Ç.'nin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatta havalandırma boşluğuna düşen Orhan Ç. (31) ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'e bağlı Akhisar Mahallesi 7'nci Çıkmaz Sokak'ta 3 katlı apartmanın inşaatında meydana geldi. İnşaatın 2'nci katında çalışan Orhan Ç., dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhan Ç. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Orhan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri inşaatta inceleme yaparken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Çöpleri toplayan personel fark etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.