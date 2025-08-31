İnegöl'de İnşaatta Düşme Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı

İnegöl'de İnşaatta Düşme Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaatta çalışan Orhan Ç. dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü ve ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatta havalandırma boşluğuna düşen Orhan Ç. (31) ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'e bağlı Akhisar Mahallesi 7'nci Çıkmaz Sokak'ta 3 katlı apartmanın inşaatında meydana geldi. İnşaatın 2'nci katında çalışan Orhan Ç., dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhan Ç. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Orhan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri inşaatta inceleme yaparken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
