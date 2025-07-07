İnegöl'de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaatın en üst katından düşen 54 yaşındaki Hakim Sakur, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaatın en üst katından düşen Hakim Sakur (54), hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 233'üncü Sokak'ta yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. 3 katlı inşaatın en üst katında çalışırken dengesini kaybeden Hakim Sakur, yaklaşık 8 metreden düştü. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Hakim Sakur, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel