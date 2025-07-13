İnegöl'de İnşaat İskelede Düşme Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bir apartman inşaatını incelemeye giden bina sahibi Mahmut K., iskelede dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartman inşaatını incelemek için çıktığı iskeleden düşen bina sahibi Mahmut K. (59), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut K., yapımı devam eden 3 katlı binasının inşaatındaki çalışmaları incelemek için inşaat alanına gitti. İskelede inceleme yapan Mahmut K., bir anda dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten düştü. Mahmut K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Mahmut K. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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