İnegöl'de İnşaat İşçisinin Baş Parmak Koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta meydana gelen olayda işçinin eli makineye sıkıştı ve baş parmağı koptu. İşçi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesinde yapımı devam eden inşaatta meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin baş parmağı koptu.

Olay saat 12.00 de Yeniceköy Mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. İşçi Ali K.(46), makineyle demir bükme çalışması yapmaya başladı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu sol eli makineye sıkıştı. Sol baş parmağı kopan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardından işçi, kopan parmağı dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA