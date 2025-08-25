İnegöl'de İnşaat İşçisine Demir Kova Düştü: Ciddi Yaralanma

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üzerine 50 kilo ağırlığında kum dolu demir kova düşen inşaat işçisi Süleyman S. (33) yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Durmaz Sokak'ta meydana geldi. Süleyman S., yapımı devam eden inşaatın 3'üncü katına caraskal halatına bağladığı demir kova ile kum çıkarmaya başladı. 50 kilogram ağırlığındaki demir kova, 2'nci kata geldiğinde halatın kopmasıyla Süleyman S.'nin üstüne düştü. Yaralanan Süleyman S.'ye ilk müdahaleyi, aynı sokakta bulunan Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktor yaptı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Süleyman S'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.