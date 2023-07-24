İnegöl'de İnşaat İşçileri Yazar Kasa Buldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın 4. katında parçalanmış bir yazar kasa bulundu. Polis, hırsızlık şüphesiyle çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı bir binanın inşaatında çalışan işçiler, 4'üncü katta parçalanmış halde bir yazar kasa buldu. Kasadaki madeni paraların etrafa saçıldığı görüldü. Polis, hırsızlık şüphesiyle çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan site inşaatında meydana geldi. İnşaat işçileri, 5 katlı binanın 4'ncü katında yerde parçalanmış halde bir yazar kasa buldu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kasanın içinde kağıt para bulunmadığı, etrafında ise madeni paraların olduğu görüldü. Polis, hırsızlık şüphesiyle çalışma başlattı.