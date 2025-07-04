İnegöl'de İneği Sürükleyen Sürücü Demokrasi Dışı Davranış Sergiledi

İnegöl'de İneği Sürükleyen Sürücü Demokrasi Dışı Davranış Sergiledi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı ineği sürüklemesi ve yere yığılan ineği sopayla kaldırmaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, ineği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü. Sürücünün, yere yığılan ineğin sopayla vurularak ayağa kaldırılmaya çalışıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi kırsal Kemalpaşa Mahallesi'nde bir sürücü, kamyonetin arkasına bağladığı ineği yol boyunca sürükledi. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; kamyonetin arkasına bağlanan ineğin yürümekte zorlandığı, ardından yere yığıldığı ve sürücü tarafından defalarca sopayla vurularak ayağa kalkmaya zorlandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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