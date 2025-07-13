İnegöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

İnegöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emircan A. idaresindeki 16 KMZ 54 plakalı otomobil, Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde İlyas K. (67) yönetimindeki 43 ER 273 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Nehir K. (4) ve Hüseyin K. (68) yaralandı.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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