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İnegöl'de ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı

İnegöl'de ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ıhlamur toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ıhlamur toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Hamidiye Mahallesi Dumlupınar Sokağı'nda, Dumlupınar Ortaokulunun bahçesinde bulunan ağaca çıkan İsa Eren (68), bir anda dengesini yitirerek düştü.

Yaralanan Eren, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

Dumlupınar Hamidiye İnegöl Bursa Güncel Haberler

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