İnegöl'de 'Huzur İnegöl' denetiminde 18 araca ceza kesildi

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Huzur İnegöl' denetiminde 18 araca toplam 101 bin 269 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca aranan bir şüpheli de yakalandı. Denetimler sırasında durdurulan bir aracın motor kısmına giren kedi ise ekiplerin 10 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı.