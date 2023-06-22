İnegöl'de 'Huzur İnegöl' denetiminde 18 araca ceza kesildi
Güncel Haberler
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Huzur İnegöl' denetiminde 18 araca toplam 101 bin 269 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca aranan bir şüpheli de yakalandı. Denetimler sırasında durdurulan bir aracın motor kısmına giren kedi ise ekiplerin 10 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdiği huzur denetiminde şüphelendiği araç ve kişileri durdurarak arama yaptı. 150 polisin kafe ve alkollü mekanlardaki denetimlerinde 873 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, aranan bir şüpheli yakalandı. 175 aracın incelendiği trafik denetimlerinde ise 18 araca toplam 101 bin 269 TL cezai işlem uygulandı.
POLİSLER ARACIN MOTORUNA GİREN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDUTrafik denetimi sırasında durdurulan 16 AZD 036 plakalı otomobil sürücüsünün kontrollerinin yapıldığı sırada aracın motor kısmına kedi girdi. Denetimi durduran polis memurları motor kısmında bulunan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık uğraşı sonucu motor kısmından çıkan kedi bölgeden kaçarak uzaklaştı.