İnegöl'de Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: Şüpheli Aranıyor

İnegöl'de Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: Şüpheli Aranıyor
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde husumetli olduğu kişiye ateş eden şüpheli N.C. (65) için arama çalışmaları başlatıldı. Olayda A.K. (15) bir markete sığınarak saldırıdan kurtulurken, merminin çevredeki bir iş yerine isabet etmesi sonucu panik yaşandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiye ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yenice Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde N.C. (65), daha önce aralarında husumet bulunan ve mahkemeyi kaybettiği A.K. (15) ile karşılaştı.

N.C, üzerinde taşıdığı tabancayla A.K'ye ateş etti.

A.K'nin bir markete sığındığı saldırıda, çevredeki bir iş yerine mermi çekirdeği isabet etti.

A.K'yi ifadesini almak üzere emniyete götüren polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
