İnegöl'de hırsızlık şüphelisi ev sahibini bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda hırsızlık şüphelisi, karşı karşıya geldiği ev sahibi Suriye uyruklu Mehmet E.'yi (29)'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. Olay saat 22.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Pirinçlik Caddesindeki bir evde meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda hırsızlık şüphelisi, karşı karşıya geldiği ev sahibi Suriye uyruklu Mehmet E.'yi (29)'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.

Olay saat 22.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Pirinçlik Caddesindeki bir evde meydana geldi. Dışarıdan gelip evine giren Mehmet E.(29), odadan seslerin geldiğini farketti. Odaya giren ev sahibi, hırsızlık şüphelisi ile burun buruna geldi. Yaşanan arbedede henüz ismi belirlenemeyen hırsız, elindeki bıçakla ev sahibini ensesinden bıçakla yaralayıp kaçtı.

Yaralı genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Polis, genci bıçaklayarak kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA