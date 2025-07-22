İnegöl'de Hayırseverden İhtiyaç Sahiplerine Patates Dağıtımı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla TIR dolusu patatesi ücretsiz olarak dağıttı. Yaklaşık 30 ton patates, mahalledeki vatandaşlara teslim edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla TIR dolusu patatesi ücretsiz olarak dağıttı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde ismini vermek istemeyen hayırsever, yaklaşık 30 ton patatesi TIR'a yükleyerek mahalle sakinlerine dağıttı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu. Dağıtım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, patateslerden almak isteyen vatandaşlara sırayla çuvallar teslim edildi.

Patatesleri alan vatandaşlar hayırsevere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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