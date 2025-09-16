Haberler

İnegöl'de Hafriyat Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Hafif Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafriyat yüklü bir kamyon devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Naim A. (54) idaresindeki 16 KHJ 84 plakalı kamyon, yük boşaltmak için dorsesini kaldırdığı sırada kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen kamyonun sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
