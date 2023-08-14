İnegöl'de hafriyat kamyonu ile servis midibüsü çarpıştı: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafriyat kamyonuyla çarpışan servis midibüsünün şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi 22'nci Metal Sokak'ta meydana geldi. Sabri A. yönetimindeki 58 BE 312 plakalı kamyon ile Hasan Hüseyin A. (67) yönetimindeki 16 S 6121 plakalı servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada, midibüs şoförü Hasan Hüseyin A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Hasan Hüseyin A., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasan Hüseyin A.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.