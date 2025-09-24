Haberler

İnegöl'de Hafif Ticari Araç Takla Attı, Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Hafif Ticari Araç Takla Attı, Sürücü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajda kontrolünü kaybeden hafif ticari araç takla atarak mısır tarlasına uçtu. Sürücü hafif yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde virajda takla atıp, mısır tarlasına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Akhisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Servet A.'nın (40) virajda kontrolünü yitirdiği 16 AFE 491 plakalı hafif ticari araç, takla atıp mısır tarlasına uçtu. Ters dönen aracın sürücüsü Servet A. hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Servet A. sağlık görevlileri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
