İnegöl'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Domaniç karayolu, Arapoturağı mevkisinde meydana geldi. Domaniç istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Ahmet Urhan (19) yönetimindeki 41 ANJ 878 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile Mehmet Akif S. (2), Furkan A. (7), Yasemin Aydoğan (26), Sevda Urhan (51) ve Arife Semizoğlu (25), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan incelemeyi jandarma sürdürüyor.