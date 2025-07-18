İnegöl'de Hafif Ticari Araç ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Melih K. (21) idaresindeki 16 BSP 428 plakalı kamyonet, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, Fahrettin K. (56) yönetimindeki 16 BGL 140 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin savrulup ters döndüğü kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan 16 yaşındaki M.H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
İnan Kıraç'ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı

Aileyi karıştıran evlilik hakkında mahkeme son noktayı koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?

Memurların doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.