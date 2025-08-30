İnegöl'de Hafif Ticari Araç Direğe Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir hafif ticari araç, enerji nakil hattı direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, devrilen direkten sıçrayan kıvılcımlar yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, enerji nakil hattı direğine çarparak devirdi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, devrilen direkten sıçrayan kıvılcımlar yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu

Kaza, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy Mahallesi yönüne giden Ebubekir Yunus B. (21) yönetimindeki 16 KPR 48 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak enerji nakil hattı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direkten sıçrayan kıvılcımlar, yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yanan otları söndürürken yaralı sürücü ise ilk müdahalesinin ardından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ebubekir Yunus B., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
