Üye Girişi
Haberler
İnegöl'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 7 Yaralı

İnegöl'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 7 Yaralı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın virajda devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İnegöl-Domaniç kara yolunda seyreden Ahmet U. idaresindeki 41 ANC 878 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ahmet U, Arife S. (25), A.A.S. (2), F.A. (7), Y.A. (25), S.O. (51) ve H.U. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

İtfaiye Tragger İnegöl Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title