İnegöl'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 7 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın virajda devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
İnegöl-Domaniç kara yolunda seyreden Ahmet U. idaresindeki 41 ANC 878 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Ahmet U, Arife S. (25), A.A.S. (2), F.A. (7), Y.A. (25), S.O. (51) ve H.U. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.