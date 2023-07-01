İnegöl'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 7 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın virajda devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.