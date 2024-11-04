İnegöl'de Geri Dönüşüm Tesisinde İş Kazası: Genç İşçi Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı geri dönüşüm tesisinde sağ elini pres makinesine kaptıran Berat N.'nin (22), 3 parmağı ezildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Hurda malzemeleri preslemek isteyen Berat N., sağ elini pres makinesine sıkıştırdı. İşaret, orta ve yüzük parmağı ezilen Berat N., mesai arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Berat N., ambulansla sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.