Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Gençler Parkı Kirlettikleri İçin Temizletildi

İnegöl'de Gençler Parkı Kirlettikleri İçin Temizletildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park alanında çekirdek kabuklarını yere atan gençler, zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek kirlettikleri yeri temizletildi. Parkı pis bırakan gençlere cezai işlem uygulanmadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park alanında çekirdek kabuklarını yere atan gençler kameralardan tespit edilip, kirlettikleri yer kendilerine temizletildi.

Mesudiye Mahallesi'ndeki Kanal İnegöl'de bulunan oturma alanında çekirdek yiyip kabuklarını çevreye atan gençler, İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kent kameralarıyla tespit edildi.

Parkı pis bırakan gençler, ekipler tarafından kirlettikleri alana çağrıldı, yere attıkları çöpleri kendileri temizledi.

Kirlettikleri alanı temizlemeleri üzerine gençlere herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.

İnegöl Belediyesi ekiplerinin, parkların temiz tutulması için benzer önlemleri sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kayyum' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net "kayyum" mesajı

 TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Öcalan' açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır

Kurtulmuş'tan "Öcalan" çıkışı: Türkiye'yi rahatlatır

 Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması

En yakınındaki isim, özel görüntülerle tehdit etti
Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu

Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 10 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Başakşehir Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Fenerbahçe-Sivasspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu! Fenerbahçe-Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu! Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç? Beşiktaş-Başakşehir maç özeti! Fenerbahçe-Sivasspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Sivasspor maç özeti! MasterChef'te kim elendi? 10 Kasım MasterChef eleme adayları kimler, potaya kim girdi? Masterchef canlı yayın! 10 Kasım Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 119. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.