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İnegöl'de Gençler Kuşlar İçin Ahşap Evler Yaptı

İnegöl'de Gençler Kuşlar İçin Ahşap Evler Yaptı
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Haberler
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençler, Hüdai Camisi cemaatinden 30 kişilik bir ekip, kış aylarında kuşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ahşap kuş evleri yaptı. Proje, doğaya duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'nde Hüdai Camisi cemaatinden gençler, kış aylarında kuşların barınma ihtiyacını karşılamak için ahşaptan kuş evleri yaptı.

Projenin sorumlularından Bilal Esat, gazetecilere, çalışmaya katılan arkadaşları Serdar Turhanoğlu, Güven Karabulut, Enes Karaaslan ve Mustafa Eymen Turhanoğlu dahil toplam 30 kişinin bu çalışmaya gönülden katkı sunduğunu söyledi.

Ahşaptan hazırladıkları kuş evlerini belirlenen ağaçlara ve uygun noktalara yerleştirdiklerini belirten Esat, bu tür projelerin doğaya duyarlılığı artıracağına inandıklarını ifade etti.

Esat, projenin yaygınlaşması ve daha fazla kişinin katılım göstermesi için destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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