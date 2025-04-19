İnegöl'de Genç, Tartıştığı Adamı Tabancayla Yaraladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı Nadir C.'yi (65) tabancayla bacağından yaralayan S.A.Ö. (15), pedagogla alınan ifadesinde, "Kendisine ait ayakkabı tamiri yapan iş yerinde uzun süre çalıştım. Paramı istediğimde hakaret etti. Yolda karşılaşınca korkutmak için ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu S.A.Ö., sokakta karşılaştığı Nadir C. ile tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında S.A.Ö., yanındaki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından tek kurşunla yaraladı. Şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şubesi'nde, pedagog eşliğindeki sorgusunda, S.A.Ö.'nün, "Nadir C.'ye ait ayakkabı tamircisinde uzun süre çalıştım. Paramı vermedi. Akşam da bana hakaret etti. Yolda karşılaşınca sinirlenip tabancamla korkutmak için ona ateş ettim" dediği öğrenildi.

İfadesi alınan S.A.Ö., adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),