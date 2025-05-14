İnegöl'de Genç Kızlar Arasında Kavga Anbean Kaydedildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavga bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın nedeni henüz bilinmiyor, ancak kavgayı bir kişi sonlandırdı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 genç kız arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Osmaniye Mahallesindeki bir otoparkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan 2 genç kız, kısa sürede kavgaya tutuştu. Kavga çevredeki bir kişi tarafından sonlandırırken, olay ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavganın ardından genç kızlar olay yerinden uzaklaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel