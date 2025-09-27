Haberler

İnegöl'de Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Gazze'deki insani dramaya dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinlikte temsili Sumud gemisi taşındı ve katılımcılar Gazze halkı için dualar etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüş düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş, eski İnegöl Belediyesi binası önünden başladı.

Etkinlikte, temsili Sumud gemisi kalabalık katılımla İnegöl Heykel Meydanı'na taşındı.

Meydanda düzenlenen programda katılımcılar, Gazze halkı için dualar etti.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
