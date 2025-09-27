İnegöl'de Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüş düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş, eski İnegöl Belediyesi binası önünden başladı.

Etkinlikte, temsili Sumud gemisi kalabalık katılımla İnegöl Heykel Meydanı'na taşındı.

Meydanda düzenlenen programda katılımcılar, Gazze halkı için dualar etti.