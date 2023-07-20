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İnegöl'de freni patlayan kamyon yoldan çıktı, sürücü yaralandı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonun frenleri patlayarak yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı. Kazada, kamyon yokuş aşağı inerken yoldan çıkarak yamaca çarptı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni patlayan kamyon yoldan çıktı, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarından İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Murat Onur K. (28) yönetimindeki 11 AR 535 plakalı kamyonun yokuş aşağı inerken iddiaya göre frenleri patladı. Yolda savrulan kamyon, yoldan çıkarak yamaca çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma İnegöl Bursa Güncel Haberler

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