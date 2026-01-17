Haberler

Hafif ticari araç, otomobilinin yanında bekleyen sürücü ile TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakıtı biten aracının yanında bekleyen Sedat Taç, kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, yakıtı bittiği için yol kenarına çektiği otomobilinin yanında bekleyen Sedat Taç'a (46) ve bir TIR'a çarptı. Kazada, Taç hayatını kaybederken, hafif ticari araç sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne seyir halinde olan Sedat Taç yönetimindeki 26 ACL 757 plakalı otomobilin yakıtı bitti. Taç, aracını yol kenarına çekerek araç dışında beklemeye başladı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Tamer D.'nin (21) kontrolünü yitirdiği 16 DZ 410 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında bekleyen Sedat Taç ile otomobiline, ardından da sol şeritte seyir halinde olan Makedonya uyruklu Mustafov Beazit (50) yönetimindeki GE 0464 AC plakalı TIR'a çarptı. Kazada, Sedat Taç ile hafif ticari aracın sürücüsü Tamer D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat Taç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taç'ın mobilyacı olduğu öğrenildi. Tamer D.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

