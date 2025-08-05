İnegöl'de Feci Kaza: 5 Yaralı

İnegöl'de Feci Kaza: 5 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonetin sıkıştırdığı otomobil bariyerlere çarparak ağaçlık alana savruldu. Kazada bir aileden 5 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin sıkıştırdığı öne sürülen otomobil, bariyerlere çarpıp, ağaçlık alana savruldu. Aynı aileden 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezit Boğazı mevkiSinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan Kazım G. (53) yönetimindeki 16 BLG 53 plakalı otomobili, iddiaya göre plakası belirlenemeyen bir kamyonet sıkıştırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan çocukları Abdulsamed G. (24), Polat Emir G. (24), Emirhan G. (15) ve eşi Arzu G. (41) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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